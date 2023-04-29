Тест на антитела - титры

Сотрудники компании «Pet tourism» расскажут, какие документы нужны для перевозки животных, помогут оформить и получить их. Все это в считанные дни и по самым выгодным ценам.
Чтобы вывезти животное за рубеж, может потребоваться тест на антитела к бешенству. Он проводится для определения отсутствия опасного заболевания, поражающего теплокровных животных, человека.
Титры на бешенство за один-три дня вы можете получить в нешей компании Pet tourist.
Если вы собираетесь выехать за границу с питомцем — неважно на выставку или просто отдохнуть, пора задуматься о прохождении животным теста титры на антитела к бешенству. Иначе разрешение вы не получите. Должен быть получен сертификат, подтверждающий эффективность проведенной процедуры. Для его выдачи и нужен будет сдать титры на бешенство проводится он в специальной лаборатории.
Практически во всех странах срок его действия составляет год.
Для получения подробной информации рекомендуется обратиться в ветеринарный контроль или в посольство страны, куда будет ввезен питомец.
Чем мы можем помочь в получении титр тест +на бешенство
Наша компания готова оказать вам помощь в получении результата теста. Мы содействуем в:
Обязательно сдать тест на антитела придется при въезде в страны Ближнего Востока. Речь идет об ОАЭ, Малайзии, Израиле, Тайвани и т. п. Недавно требование стало распространяться и на территории Украины. Зачем это требуется, если у питомцев есть ветпаспорта? По их мнению наша страна относится к государствам, в которых эпидемиологическая ситуация считается опасной по бешенству. По какой причине так происходит, неизвестно. Некоторые страны дают возможность ввозить кошек, собак, даже если их возраст не достиг возраста для вакцинации (менее 3-х месяцев). Но в РФ нельзя получить свидетельство Ф1 с формулировкой «нет прививки по возрасту». То есть, проходить тест на антитела бешенства в Москве все равно придется.
Как успешно сдать тест на титры антител к бешенству?
Сдавать тест на антитела к бешенству собакам и кошкам можно, когда в их крови выработались антитела к вирусной болезни. Этот срок составляет 30 суток после вакцинации. Сохраняется результат не более года.
Проведенный тест на антитела к вирусу бешенства будет считаться успешным, если в крови питомца их наличие свыше 0,05 МЕ/мл. Если показатель меньше, результат считается неудовлетворительным. С ним отправлять животное в другую страну не следует. Иначе его могут отправить обратно, либо привить принудительно. В последнем случае питомец будет посажен на 30-дневный карантин с выставлением после него крупной суммы для оплаты услуг по его содержанию в этот период. Самый негативный сценарий — питомца могут усыпить.
Где можно пройти тест? На самом деле лабораторий, способных сделать это, немного:
Помимо этого можно обратиться в Федеральный центр охраны здоровья в городе Владимир.
Стоимость услуги зависит от лаборатории и срочности. Срок изготовления составляет порядка 3-14 суток.
Если вы решили, что вашему питомцу пора сдать тест на антитела, но не знаете, как это сделать, обращайтесь к нам, поможем.
Если вы проживаете далеко от обозначенных городов, мы сможем оказать вам содействие. Достаточно связаться с нами любым удобным способом, указанным в разделе «Контакты».
Благодарим компанию за помощь в оформлении титров на бешенство и анализов антител у моей кошки. Я могу быть абсолютно уверенным в безопасности путешествия моего питомца, благодаря их поддержки и профессионализма.
Благодарен компании за помощь в составлении теста на антитела к бешенству для моей собаки. Они оказывали профессиональную помощь, предоставили все бумаги и помогли выполнить требования для перевозки животного за границу.
О НАС
Pet tourism — профессиональная организация, специализирующаяся на безопасной и надежной перевозке домашних и экзотических животных по всему миру. Наша команда заботится о комфорте и благополучии каждого питомца, предоставляя высококачественные услуги, сочетая опыт, знания и любовь к животным.
Адрес. Г. Москва. Кутузовский проспект 5/3
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