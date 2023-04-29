Тест на антитела - титры

Чтобы вывезти животное за рубеж, может потребоваться тест на антитела к бешенству. Он проводится для определения отсутствия опасного заболевания, поражающего теплокровных животных, человека.

Титры на бешенство за один-три дня вы можете получить в нешей компании Pet tourist.

Если вы собираетесь выехать за границу с питомцем — неважно на выставку или просто отдохнуть, пора задуматься о прохождении животным теста титры на антитела к бешенству. Иначе разрешение вы не получите. Должен быть получен сертификат, подтверждающий эффективность проведенной процедуры. Для его выдачи и нужен будет сдать титры на бешенство проводится он в специальной лаборатории.